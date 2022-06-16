Чижов считает, что ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз 17 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов выразил мнение, что Еврокомиссия в пятницу, 17 июня, вынесет положительную рекомендацию по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Завтра, если не случится ничего сверхъестественного, Еврокомиссия даст позитивную рекомендацию. И тогда вопрос перейдет к государствам-членам", - заявил дипломат на полях ПМЭФ сегодня, 16 июня.

Он также добавил, что далее вопрос будет рассматриваться на саммите сообщества в Брюсселе 23-24 июня 2022 года. Кроме этого, Чижов подчеркнул, что странам-членам Евросоюза "определяться с кандидатурой Украины на вступление в ЕС, очевидно, не очень хочется".

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС. Об этом было заявлено 28 февраля в Верховной Раде Украины. В сообщении подписание заявления о вступлении Украины в ЕС названо “историческим моментом”.