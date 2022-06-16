Компания «Агроном-сад» инвестирует в развитие производства в Липецкой области свыше 7 млрд рублей

Средства будут направлены на развитие производства товарного яблока в регионе.

«Мы ждём, что «Агроном-сад» кратно увеличит площади посадок фруктовых деревьев. Яблоки, выращенные на липецкой земле, пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Компания постоянно повышает уровень технического оснащения производства, внедряет современные разработки, ведёт социально ориентированный бизнес. Ждём, что под закладываемые сады ещё расширит инфраструктуру для хранения и переработки яблок», – прокомментировал Игорь Артамонов планы компании по наращиванию производства.

В ходе реализации соглашения будут построены плодохранилища на 25,5 тысячи тонн хранения. Инвестиций в проект составят 3,1 млрд рублей. Помимо этого, 4,1 млрд рублей «Агроном-сад» направит на закладку садов интенсивного типа. В результате реализации проектов будет создано более 100 новых рабочих мест.