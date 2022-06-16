Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика16 июня 2022 11:25

Компания «Агроном-сад» инвестирует в развитие производства в Липецкой области свыше 7 млрд рублей

Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Агроном-сад» Алексей Волочай на Петербургском международном экономическом форуме сегодня

Средства будут направлены на развитие производства товарного яблока в регионе.

«Мы ждём, что «Агроном-сад» кратно увеличит площади посадок фруктовых деревьев. Яблоки, выращенные на липецкой земле, пользуются огромным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Компания постоянно повышает уровень технического оснащения производства, внедряет современные разработки, ведёт социально ориентированный бизнес. Ждём, что под закладываемые сады ещё расширит инфраструктуру для хранения и переработки яблок», – прокомментировал Игорь Артамонов планы компании по наращиванию производства.

В ходе реализации соглашения будут построены плодохранилища на 25,5 тысячи тонн хранения. Инвестиций в проект составят 3,1 млрд рублей. Помимо этого, 4,1 млрд рублей «Агроном-сад» направит на закладку садов интенсивного типа. В результате реализации проектов будет создано более 100 новых рабочих мест.