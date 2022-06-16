Школьников Амурской области будут обучать китайскому языку

Василий Орлов Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ рассказал, что в регионе школьников начнут обучать китайскому языку.

По словам главы региона, в области уже проводится множество российско-китайских культурных мероприятий, а также экономический форум, в котором принимают участие бизнесмены из РФ и Китая.

- Еще раз повторю, что Амурская область от других регионов отличается тем, что мы знакомы с Китаем и дружим с Китаем многие годы – 30 лет… больше. Кстати, в этом году мы начнем пилотный проект - в Благовещенске во всех школах будет преподаваться китайский язык. Мы считаем, что, чем больше людей будет понимать или по крайней мере на бытовом уровне общаться на китайском, тем лучше, — сказал Орлов.

Он добавил, что в китайском Хэйхэ, который является городом-побратимом Благовещенска, уже давно учат детей русскому языку.