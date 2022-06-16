В Минобороны России считают, что Запад грабит Украину

Западные страны, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят национальные богатства Украины так же, как делают это в Сирии, заявил в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов Сирии и России руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В настоящее время, цинично говоря о гуманитарной поддержке, западные государства как в Сирии, так и на Украине нагло и беззастенчиво пытаются вывезти, а, по факту, украсть, национальные богатства, в частности и продовольствие, пренебрегая благополучием простого населения. В результате таких безответственных действий Соединенных Штатов и их союзников угроза продовольственных кризисов может стать глобальной", - сказал Мизинцев

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 июня 2022 года можно прочитать здесь.