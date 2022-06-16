В России впервые выявлен вариант «Омикрона» ВА.5 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России выявили вариант омикрон-штамма коронавируса ВА.5. Это первый случай в стране, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта «Омикрона на территории России. Это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5. Три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», – рассказала она на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Поповой, сейчас Роспотребнадзор готовится к тому, что распространение этих вариантов «Омикрона» будет интенсивным. Как заверила глава ведомства, у российских специалистов есть накопленный опыт и знания, которые «позволяют понять, что и как делать и как беречься».

Напомним, ранее в России выявили новый штамм «Омикрона» ВА.4. Сайт kp.ru писал, что известно об этом варианте омикрон-штамма.