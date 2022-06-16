Жене Игоря Додона предъявлено обвинение в незаконном обогащении Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Супруге бывшего президента Молдавии Игоря Додона Галине предъявлены обвинения в незаконном обогащении. Об этом она заявила журналистам после встречи с прокурором.

«Мне предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении. Хочу сказать, что это политическое дело, цель которого очернить моего мужа. Это сделано самым низким образом: проводились обыски у наших родителей, даже в уличном туалете», – рассказала жена политика.

Напомним, на этой неделе супруга Игоря Додона была вызвана в прокуратуру для предъявления обвинений. По словам экс-президента, сотрудники ведомства остановили его жену на улице.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая суд в Кишиневе частично удовлетворил запрос прокуратуры и отправил бывшего президента Молдавии под домашний арест сроком на 30 суток.

Ранее в доме Додона прошли обыски. Как заявил позже исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынч были связаны с борьбой властей Молдавии с оппозицией.