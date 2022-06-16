Глава МИД Британии заявила, что Украина «может и обязана победить»

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны Запада должны оказать поддержку Украине в мирных переговорах с Россией.

По ее словам, в рамках G7 и Североатлантического альянса Запад делает все, чтобы у Киева были «лучшие карты». Также Трасс назвала неприемлемыми попытки «умиротворить» Россию и заявила, что ответ Москве может быть дан только «с помощью силы».

- Украина может и обязана победить, — сказала Трасс, добавив, что Британия не откажется от поддержки Киева.

Ранее заместитель минобороны Соединенных Штатов Колин Кол заявил, что США будут передавать Украине разведывательные данные, чтобы Киев мог использовать эту информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом реактивных систем залпового огня.

До этого Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин ведет переговоры с Варшавой по вопросу поставок оружия Киеву в рамках кругового обмена, отметив, что на данный момент есть договоренности с Чехией и Грецией.