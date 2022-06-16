Миллер сообщил, что «Северный поток — 2» готов к запуску в любой момент

Глава «Газпрома» сообщил, что «Северный поток — 2» готов к запуску в любой момент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что трубопровод «Северный поток — 2» готов к запуску в любой момент.

- «Северный поток -2» находится под давлением, и газ можно начать поставлять хоть сейчас, — сказал он на полях ПМЭФ.

Миллер рассказал, что одна нитка газопровода была переориентирована на газоснабжение северо-запада России. По его словам, губернаторы регионов этой части страны встретили такое решение аплодисментами.

Ранее российская компания «Газпром» заявила о снижении прокачки газа через трубопровод «Северный поток» из-за проблем с оборудованием немецкой компании Siemens. Как уточнили в российском холдинге, германская компания не вернула своевременно из ремонта газоперекачивающие агрегаты. Поставки газа в «Северный поток» сейчас могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки, тогда как плановый объем составляет 167 миллионов кубометров, отметили в «Газпроме». Позже Siemens сообщили, что не могут вернуть оборудование из-за санкций.