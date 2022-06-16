«Гжель» откроет туристический кластер до конца года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприятие по производству гжельского фарфора «Гжель» планирует открыть туристический кластер до конца этого года, сообщил генеральный директор группы компаний «Народные художественные промыслы» (НХП) Роман Прокопьев. Он будет представлять собой парк, в котором будут проводиться экскурсии и мастер-классы по производству Гжели.

«Что это такое будет? Производственно-туристический кластер, который в данный момент строится на предприятии и вокруг предприятия. Там будет парк, связанный с тематикой Гжели. Это будут туристические маршруты по предприятию, мастер-классы. То есть люди смогут приехать, пройти по современному заводу с новой технологией, посмотреть, как производится гжельский фарфор», – рассказал Прокопьев в открытой студии «Комсомолки» на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, сейчас на предприятии монтируется самое современное оборудование, благодаря которому стоимость изделий будет минимизирована на всех ключевых этапах производства. При этом предприятие сохранит ту ценность, которую вкладывают в изделие художники, отметил он.

Как считает Прокопьев, многие известные бренды народных художественных промыслов находятся на стыке между недооцененностью, узнаваемостью бренда и бизнесом. Некоторые из них часто работают себе в убыток, подчеркнул гендиректор НХП.

«Мы здесь нашли историю, где можно совместить традиции, культурную преемственность и экономическую целесообразность. Продукция, которую мы будем делать, позволит покупателю прикоснуться к истории, прикоснуться к впечатлениям, приехать на наш туристический кластер, проникнуться Гжелью и купить качественный товар, который не будет уступать европейским и китайским аналогам», – сказал он.

Туристический кластер Гжели начнет полноценную работу в декабре 2022, но в пилотном режиме проект заработает в октябре-ноябре. В первое время кластер будет основным каналом продаж продукции гжельского фарфора, добавил Прокопьев.