Эндокринолог Зухра Павлова дала советы по лечению чумы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самостоятельное лечение чумы опасно, поскольку для избавления от нее необходимы сильные антибиотики, дозу которых может опередить только врач, сообщила эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она отметила, что если начать лечение в первые сутки после заболевания, то есть вероятность выжить даже в тяжелом случае.

«Если в течение первых суток начать лечение, то выживаемость резко возрастает даже в самых сложных случаях. И, увы, пятна останутся на всю жизнь. Чуму нельзя лечить дома – только в клиниках, так как используются высокоэффективные антибиотики, и организм человека может не справиться с токсинами от мертвых возбудителей», – написала специалист в своем Telegram-канале.

Доктор Павлова рассказала, что заразиться чумой можно от диких животных – крысиная блоха является главным разносчиком инфекции, – через воду в зараженной местности или от плохо обработанного термическим мяса. Пока предпринимать какие-либо меры не нужно, так как пока Роспотребнадзор, Минздрав и власти регионов должны сами рассказать жителям о профилактике заболевания и определить категории граждан, нуждающихся в вакцинации, отметила она.

По словам эндокринолога, самый тяжелый вариант чумы – легочный. Если его не лечить, то человек стопроцентно умрет, предупредила врач. Реже умирают от бубонной чумы, когда воспаляются лимфоузлы, а легче всего переносится кожная чума, при которой появляются черные язвы, сообщила специалист.

Также она описала симптомы болезни, среди которых высокая температура, лихорадка, головная боль, ломота во всем теле, поверхностное дыхание, тахикардия, помутнение сознания, бред и двигательная активность. Кроме того, при чуме возникают сухость во рту, жажда, тошнота, рвота с кровью, белый налёт на языке, становится отекшим лицо, увеличиваются сосуды, появляется сыпь на коже и снижается объем выделяемой мочи, вплоть до полного ее отсутствия.

«Что же делать сейчас? Следить за сообщениями служб. Если угроза станет реальной, то об этом объявят дополнительно и организуют вакцинацию», – резюмировала доктор Павлова.