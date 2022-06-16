Гендиректор "Вкусно - и точка" сообщил, что другие названия для сети не рассматриваются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регистрировать альтернативные названия для сети предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" не планируется, заявка на регистрацию бренда уже направлена в Роспатент, сообщил журналистам сегодня, 16 июня, гендиректор компании Олег Пароев.

"Мы направили заявку на регистрацию бренда "Вкусно - и точка" в Роспатент, она находится на рассмотрении. Альтернативные названия не рассматриваются", - уточнил Пароев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Вкусно - и точка" якобы планирует сменить название из-за юридических споров, а обновленный McDonald's может получить название "Вкусно и спасибо" или "Вкусно и весело", поскольку владивостокская сеть закусочных "Еда и точка", как написали некоторые издания, обвинила бывший McDonald's в плагиате и обратилась в Роспатент.

Также ранее стало известно полное меню новых “Макдональдс”: оно обеднело и “обрусело”. Отмечалось, что из меню обновленного "Макдональдса" пропали "БигМак" и "БигТейсти".