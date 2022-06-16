Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

"Франция, Германия, Италия и Румыния за "немедленный" статус кандидата в Евросоюз", -отметил Макрон.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги сегодня, 16 июня 2022 года, прибыли в Киев, где провели встречу с Владимиром Зеленским.

Ранее Чижов выразил мнение, что ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз 17 июня. Он также добавил, что далее вопрос будет рассмотрен в ходе саммита сообщества в Брюсселе 23-24 июня 2022 года. Кроме этого, Чижов подчеркнул, что странам-членам Евросоюза "определяться с кандидатурой Украины на вступление в ЕС, очевидно, не очень хочется".

При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ЕС совершит отход от всех своих критериев, если даст Украине статус кандидата.