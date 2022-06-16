В Липецкой области будут выпускать корма для животных

Производство кормов для кошек и собак будет создано на территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк».

«Это важный импортозамещающий инвестпроект. Он позволит обеспечить потребителей кормами для животных отечественного завода, даст жителям Елецкого района рабочие места. Будем следить за технологичностью и экологичностью будущего производства», – отметил Игорь Артамонов важность проекта для липецкой экономики.

Сумма инвестиций в развитие производства превысит один миллиард рублей. Новое предприятие разместится на площади порядка 10 тысяч квадратных метров. Пуск нового завода даст возможность для создания в Елецком районе 50 рабочих мест.

Начало строительства запланировано на следующий год. Производство будет запущено в 2024-м. После начала работы первой очереди производства на заводе станут выпускать до 20 тысяч тонн кормов, в том числе, премиального качества, в год.