Лавров заявил о появлении на «черном рынке» поставленных Украине «Стингеров» и «Джавелинов» Фото: REUTERS

Поставленные Украине Западом переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» и переносные противотанковые комплексы «Джавелин» уже продаются на «черном рынке», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями. Те же «Стингеры», «Джавелины» – они уже на «черном рынке», они всплыли в Албании и Косово», – сказал глава российского МИТД в интервью телеканалу НТВ.

Как отметил дипломат, об этом говорится уже открыто, и продается это вооружение со скидкой. По мнению Лаврова, эти ракетные комплексы в большинстве своем вернутся туда, откуда пришли на Украину. Также он выразил надежду, что наряду с «безответственными политиками», требующими поставить Киеву «все, что она пожелает», на западе есть и те, кто «понимает риски, которые с этим сопряжены».

Как писал сайт kp.ru, ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщал, что оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже продается на «черном рынке».