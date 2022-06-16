На Бульварном кольце начался ремонт проезжей части

Замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность Фото: Иван МАКЕЕВ

Летний ремонт дорог в столице добрался до самого центра. Напомним, в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных проездах и дворах планируют заменить всего 23 миллиона квадратных метров асфальтобетонных покрытий. В списке - сотни адресов по всему городу, среди которых и Бульварное кольцо.

«На одной из центральных кольцевых магистралей города отремонтируем 10 участков, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Их общая площадь - 130 тысяч квадратных метров. Все работы завершим до конца июля».

Техника и рабочие уже развернулись на Рождественском, Петровском и Никитском бульварах. Впереди ещё несколько точек. Дорожное покрытие обновят и на таких бульварах, как Яузский, Чистопрудный, Тверской, Страстной, Сретенский, Покровский и Гоголевский.

«Замена дорожного покрытия необходима из-за высокой транспортной нагрузки, в результате которой возникает колейность. Она может стать причиной ДТП», - поясняет официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Обратите внимание! Движение машин частично перекрывается в зависимости от того, на каком участке работают коммунальные службы. Хотя, надо отдать им должное, специалисты стараются перекладывать асфальт в основном по ночам, когда снижается трафик. Но все же власти просят водителей быть внимательнее и заранее прокладывать свой маршрут с учетом изменений.