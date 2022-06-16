Глава МИД Украины Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами с костылем

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пришел на встречу Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги сегодня, 16 июня 2022 года, прибыли в Киев, где проводят встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В Телеграм-канале Зеленского был опубликован видеоролик с записью его встречи с европейскими лидерами. На кадры попал и Кулеба - с костылем и одной ногой в гипсе.

Ранее Кулеба назвал "обманом" неполучение Украиной статуса кандидата в ЕС. Отмечалось. что Франция в очередной раз развеяла надежды Киева на скорое вступление в ЕС.

Также ранее Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз немедленно ввести седьмой пакет антироссийских санкций.