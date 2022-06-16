Лавров заявил, что ЕС совершит отход от всех своих критериев, если даст Украине статус кандидата

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения Евросоюза руководствуется, главным образом, геополитическими интересами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня, 16 июня, в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Если Украине будет предоставлена дорожная карта для подготовки к членству, это будет говорить только о том, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда действовали для кандидатов, и готов руководствоваться только геополитическими соображениями", - подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Также ранее Чижов выразил мнение, что ЕК рекомендует предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз 17 июня. Он также добавил, что далее вопрос будет рассматриваться на саммите сообщества в Брюсселе 23-24 июня 2022 года. Кроме этого, Чижов подчеркнул, что странам-членам Евросоюза "определяться с кандидатурой Украины на вступление в ЕС, очевидно, не очень хочется".