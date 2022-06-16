Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России должны обеспечить технологический суверенитет в автомобильной промышленности, заявил президент страны Владимир Путин. Не все производство при этом обязательно должно быть сосредоточено в России, отметил глава государства.

«В сфере автопрома нужно обеспечить технологический суверенитет России. Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российские», – сказал политик на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Также российский лидер призвал обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить трудовые коллективы. Глава государства обратил внимание на приостановку или отказ от сотрудничества с Россией некоторых зарубежных партнеров, что повлияло на выпуск автомобилей. В частности, президент отметил снижение инвестиций в коммерческий транспорт.