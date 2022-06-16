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Экономика16 июня 2022 16:13

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности

Инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау должны быть российские, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автомобильной промышленности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России должны обеспечить технологический суверенитет в автомобильной промышленности, заявил президент страны Владимир Путин. Не все производство при этом обязательно должно быть сосредоточено в России, отметил глава государства.

«В сфере автопрома нужно обеспечить технологический суверенитет России. Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть российские», – сказал политик на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Также российский лидер призвал обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить трудовые коллективы. Глава государства обратил внимание на приостановку или отказ от сотрудничества с Россией некоторых зарубежных партнеров, что повлияло на выпуск автомобилей. В частности, президент отметил снижение инвестиций в коммерческий транспорт.