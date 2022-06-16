Чижов заявил, что Россия и Евросоюз достигли низшей точки отношений за всю их историю

Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и Евросоюз предпочитают не хлопать дверью, хотя их отношения оказались в настоящее время на самой низкой точке за все минувшие годы. Об этом сегодня, 16 июня, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" на ПМЭФ-2022.

"Относительно наших отношений, то они на низшей точке за все время не только моей деятельности (на посту постпреда - прим. ред.), но и вообще за весь период их существования, - отметил он. - Конечно, мы не хлопаем дверью, но и они тоже побаиваются делать это, поскольку, что бы ни было, Евросоюз остается нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером".

Также постпред добавил, что обе стороны прекрасно осознают, что "business as usual (вести дела как обычно - прим. ред.) больше не будет".

Ранее Чижов заявил, что Европе останется уповать на потепление, если она заставит “Газпром” перекрыть вентиль.