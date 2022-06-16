Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России Фото: REUTERS

Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, чтобы обвинить в нем российских военных. Об этом сообщил начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

- 11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами, - заявил представитель Минобороны РФ.

Генерал-полковник также предупредил о том, что украинские власти намерены распространить ее сети и в западных СМИ.

Отмечается, что в качестве актеров в постановке принимали участи порядка десятка человек, в том числе дети, которые были переодеты в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.

Ранее сообщалось, что киевский режим продолжает предпринимать попытки провокаций с целью обвинения Вооруженных Сил России в военных преступлениях и дискредитации перед мировой общественностью.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.