Киев инсценировал в Одессе удар по медучреждению для обвинения России
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Украина 11 июня в Одессе инсценировала удар по медучреждению, чтобы обвинить в нем российских военных. Об этом сообщил начальник Наццентра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
- 11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съемка результатов удара по медицинскому учреждению (улица Старопортофранковская, 46А), якобы нанесенного российскими Вооруженными силами, - заявил представитель Минобороны РФ.
Генерал-полковник также предупредил о том, что украинские власти намерены распространить ее сети и в западных СМИ.
Отмечается, что в качестве актеров в постановке принимали участи порядка десятка человек, в том числе дети, которые были переодеты в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови.
Ранее сообщалось, что киевский режим продолжает предпринимать попытки провокаций с целью обвинения Вооруженных Сил России в военных преступлениях и дискредитации перед мировой общественностью.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.