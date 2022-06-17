CNN: Госдеп проверяет на подлинность фото двух американцев, попавших в плен на Украине Фото: REUTERS

В США Госдепартамент начал проверку на подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, которые, предположительно, попали в плен на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на мать одного из них Банни Дрюке.

- Они работают над верификацией (фотографии), - объяснила Дрюке.

Также женщина рассказала, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.

Напомним, 15 июня британское издание The Daily Telegraph сообщало о том, что два бывших американских военнослужащих, Дрюке и 27-летний Энди Уинх, были захвачены на Украине. Предполагается, что они попали в плен, будучи в составе группы из 10 человек, которые противостояли российским силам неподалеку от Харькова. Также британское СМИ писало, что оба американца служили в украинской армии в качестве добровольцев.

До этого сайт kp.ru писал, что в начале марта сначала глава украинского МИДа Кулеба, потом президент Зеленский заявили о потоке иностранных "добровольцев", которые стремятся воевать за незалежную.