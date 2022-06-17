Американский ведущий обвинил Байдена в топливном кризисе в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский телеведущий телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой объяснил, почему в топливном кризисе в США виновато нынешнее руководство страны во главе с президентом Джо Байденом, а не действия других государств.

Карлсон указал на необходимость провести причинно-следственную связь между происходящим и решениями политиков. Для примера он привел ситуацию с ценами на бензин, которую, по его мнению, можно охарактеризовать как катастрофу.

Журналист отметил, что в ходе президентских праймериз Демократической партии в 2019 году Байден обещал покончить с ископаемым топливом. «Конец ископаемого топлива, основы всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден снова и снова ничего не объяснял, потому что никто не верил, что он на самом деле выиграет выборы», - указал он, подчеркнув, что «никто тогда и не подумал спросить».

Карлсон считает, что Байден действительно начал делать то, что обещал ранее, а именно запретил бурение скважин, заблокировав возможность для нефтяного сектора вести бизнес, после чего было введено нефтяное эмбарго в ответ на специальную военную операцию России на Украине.

Как указал журналист, после всего этого бензин стал стоить более пяти долларов за галлон, а инфляция достигла рекордных показателей, в то время как Индия и Китай получили больше дешевой нефти из России, а рубль укрепился. «Таким образом, разбогатели все, кроме нас. Мы стали беднее. Таковы факты», - заключил ведущий.

Накануне Байден заявил о существовании в Соединенных Штатах «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», - заявил глава Белого дома, комментируя публикации майских показателей инфляции в США, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет.