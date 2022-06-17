FAZ: страны Африки обвинили Запад в создании продовольственного кризиса в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Африки недовольны Западом, обвиняя его в развязывании продовольственного кризиса.

Как передает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, африканские страны разгневаны западной политикой и не доверяют ей. Пока Европа и Соединенные Штаты обвиняют Россию в развязывании продовольственного кризиса, многие африканские страны возлагают ответственность за происходящее на западные санкционные ограничения.

«Аргументация России находит широкий отклик в Африке. Санкции Запада упоминаются [президентом Сенегала Макки] Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в качестве причины [продовольственного] кризиса», - заявляет обозреватель газеты.

Напомним, в конце мая этого года посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров заявил, что несколько африканских стран запросили у Москвы помощь с поставками удобрений и продовольствия. Незадолго до этого генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на международные рынки для продуктов питания и удобрений из России.