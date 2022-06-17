Три региона объединят усилия для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса

В рамках Петербургского международного экономического форума Глава Чувашии Олег Николаев, Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и Глава Республики Мордовия Артём Здунов заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве по вопросам, связанным с декарбонизацией экономики регионов.

Документ предусматривает межрегиональное взаимодействие сторон по созданию полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. Полигоны в трех регионах будут репрезентативно отражать ключевые типы экосистем Европейской части России и охватят большую часть её природно-климатических зон для последующего масштабирования полученной информации для соответствующих природных зон России. Соглашение также направлено на подготовку кадров для решения прикладных научно-технических задач в интересах развития отраслей науки и промышленности, связанных с декарбонизацией экономики регионов.

Глава Чувашии Олег Николаев отмечает, что подписание данного соглашения положило начало истории внутреннего объединения регионов для достижения уменьшения выбросов углерода. Олег Николаев также добавил, что в рамках работы по данному направлению в прошлом году ЧГУ начал изучение этого направления.

Поясняется, что межрегиональное сотрудничество позволит создать общую методику подсчета выбросов парниковых газов и единую цифровую платформу, на которой будут фиксироваться и анализироваться данные поступающие с карбоновых полигонов, а также развить кооперационные связи между научно-образовательными и производственными организациями регионов и региональными институтами развития в области инноваций.

По словам ректора ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрея Александрова, с созданием карбонового полигона Чувашия, а вместе с ней и сам ЧГУ, присоединится к десятке передовых регионов страны, которые уже занимаются вопросами декарбонизации и решением важнейших экологических задач. Однако работать на полигоне будут не только ученые и студенты ЧГУ, но также индустриальные и технологические партнеры, что обеспечит наиболее быстрое достижение максимально эффективного результата. Реализация данных мероприятий запланирована в рамках Стратегии социально-экономического развития Чувашии.