Депутат Госдумы Говырин заявил, что заменить IKEA в России помогут отечественные кооперативы

В Госдуме сообщили, что заменить IKEA в России помогут отечественные кооперативы Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы Алексей Говырин в Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ заявил, что отечественные кооперативы помогут заменить IKEA в России.

- Конечно, уход IKEA может стать одним из драйверов развития производства. Безусловно, задача государства сегодня – создать необходимые условия к этому, — сказал парламентарий.

По его словам, России может помочь опыт Запада, где небольшие предприятия объединяются в кооперативы с целью объединить усилия по продаже своего товара.

- И на Западе, прежде всего, в Европе такие кооперативы управляют гигантскими торговыми центрами, в том числе, по продаже мебели. И вот этот опыт может быть полезен нам, — отметил Говырин.

Создание таких кооперативов может стать решением проблемы после ухода IKEA. Сейчас в России рассматривается данный вопрос, сообщил Говырин.