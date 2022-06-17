Депутат Госдумы Луговой допустил обмен осужденных в ДНР британских наемников на россиян

В Госдуме допустили обмен осужденных в ДНР британских наемников на россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой допустил обмен осужденных в ДНР британских наемников на россиян.

По мнению парламентария, наемники заслуживают расстрел, однако Россия должна быть прагматичной в этом вопросе.

- Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может, — цитирует Лугового ТАСС.

Депутат подчеркнул, что данный вопрос должен обсуждаться на «уровне высшего руководства».

В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о гражданах Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Следствие установило, что они принимали участие за вознаграждение в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Все трое приговорены к высшей мере наказания – смертной казни. Они будут расстреляны. В суде наемники частично признали вину. В частности, они признали, что проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности.