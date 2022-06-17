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Политика17 июня 2022 9:36

Медведев заявил, что США не удастся изменить политику России и Китая "ни на йоту"

Зампред Совбеза РФ заявил о "бессмысленном американском доктринерстве"
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев заявил, что США не удастся изменить политику России и Китая "ни на йоту"

Медведев заявил, что США не удастся изменить политику России и Китая "ни на йоту"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политика России и других стран, которые Вашингтон пытается «наказать», не изменится «ни на йоту».

«Еще раз о бессмысленном американском доктринерстве. Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение - Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту. Но главком решил и сделал», - написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что «лимонад и булки с мясом в России останутся», в то время как американские компании потеряют свои многомиллиардные мощности. По его словам, продуктовая инфляция и рост цен на бензин в Соединенных Штатах связаны «не с какой-то мифической угрозой» президента России Владимира Путина, а с «неразумной политикой» американского лидера Джо Байдена.