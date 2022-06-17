Песков заявил, что у Запада наблюдается дефицит благородных качеств

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дефицит благородных качеств наблюдается у коллективного Запада, у РФ будут проблемы с партнерами, но Россия справится, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Партнерство, совпадение интересов на определенном периоде развития, взаимное уважение к проблемам друг друга, понимание вопросов друг друга - это то, что должно быть нашей характеристикой. Но, увы, дефицит этих благородных качеств мы можем видеть сейчас у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну", - заявил Песков "Известиям".

Также он добавил, что придется трудно, но Россия справится.

"Но ни у кого не появляется сомнений в том, что мы с этим справимся и, как часто бывало в истории, выйдем еще более сильными", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Песков уже заявлял, что Запад развязал глобальную экономическую войну против России. Официальный представитель Кремля отметил, что страны Запада ведут против России войну в торговле и экономике.