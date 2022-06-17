В Липецкой области построят современный молочный комплекс за полтора миллиарда рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Волго-Дон АгроИнвест», управляющей компании Группы «АГРОИНВЕСТ», Алексей Кукур заключили соглашение о реализации трёх инвестиционных проектов.

В ходе реализации крупнейшего из них, как сообщил Игорь Артамонов, в Лев-Толстовском районе будет построен животноводческий комплекса на 1200 коров и бычков. Это позволит создать 50 новых рабочих мест. Еще почти полтора миллиарда рублей «АГРОИНВЕСТ», направит на модернизацию двух современных комплексов по хранению, сушке и подработке зерна. Объекты расположены в Данковском и Усманском районах. Общая сумма инвестиций в новые проекты достигнет 2,8 млрд рублей.

«В Липецкой области молочная отрасль является одним из важнейших направлений развития сельского хозяйства. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы модернизировали производства, применяли современные технологии в молочных комплексах. Всё это способствует увеличению производства молока, даёт стимул развитию животноводства, а потребители могут получать качественную продукцию от местных производителей», – прокомментировал Игорь Артамонов планы компании «АГРОИНВЕСТ» по развитию своей производственной базы.