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В мире17 июня 2022 9:44

Глава МВД Британии приняла решение о выдаче США Джулиана Ассанжа

Основателю WikiLeaks грозит 175 лет лишения свободы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

Фото: REUTERS

Глава Министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему грозит 175 лет лишения свободы из-за преступлений, которые связаны с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Об этом говорится в заявлении WikiLeaks.

«Министр внутренних дел одобрила экстрадицию... Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет заключения», - говорится в заявлении организации, опубликованном в Twitter, где такое решение назвали «темным днем» для вопроса свободы слова.

Напомним, в конце апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию в Соединенные Штаты основателя WikiLeaks, после чего окончательное решение об экстрадиции должна была принять глава Министерства внутренних дел. При этом у защиты остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона. Как писал сайт kp.ru, cудья в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне заявил, что у него нет другого выхода, кроме как вынести вердикт о передаче дела на рассмотрение министра.