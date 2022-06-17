Захарова раскрыла истинную причину поездки Макрона, Шольца и Драги в Киев

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Радио «Комсомольская правда» прокомментировала поездку французского лидера Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и итальянского премьера Марио Драги в Киев. Отрывки из беседы приводит сайт kp.ru.

- Ну да, они поехали вчера на поезде к Зеленскому, все это выглядит на самом деле как элемент какого шоу и т.д. Объясню почему. Ну, для того, чтобы вести переговоры, вы же прекрасно понимаете, что существует сейчас закрытая видеосвязь, они ведут эти переговоры, начиная с пандемии, я имею в виду западников, межконтинентальные и доверительные переговоры, кичатся своей информационной безопасностью и т.д., выделяют триллионы каких-то своих денег на защиту. Почему вот нужно было все это делать? — сказала Захарова.

Политики могли бы воспользоваться другими средствами связи или отправить своих спецпредставителей в столицу Украины, указала дипломат. Захарова предположила, что поездка была нужна европейским лидерам, чтобы создать иллюзию работы.