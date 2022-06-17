Спасатель рассказал, как не утонуть при купании в водоеме

Спасатель рассказала, как вести себя на воде Фото: из открытых источников

Во время сильной жары многие жители России потянулись к водоемам, чтобы освежиться. Но во время купания стоит быть особенно бдительным. Как утопающий может сохранить себе жизнь в ожидании помощи от профессионалов, изданию RostovGazeta рассказал спасатель Олег Миронов, который работает на одном из ростовских пляжей. - Есть стандартные рекомендации МЧС. Это купание только в разрешенных местах, где есть спасатели и исследовано дно, - перечисляет спасатель. - А также купание только в трезвом виде. В этом случае трагедии практически исключены.

Специалист уточняет, что чаще люди тонут из-за сильных подводных течений и водоворотов. Здесь самому справиться практически невозможно: нужно постараться удержаться на поверхности в ожидании помощи.

- Для начала нужно успокоиться и, если обстоятельства позволяют, отдохнуть на воде. Это в случае если вы в спокойном водоеме, вас никуда не затягивает, просто вы понимаете, что самостоятельно добраться до берега не можете, – объясняет спасатель. - Лягте на воду, наберите в легкие побольше воздуха и неторопливо помогайте себе руками и ногами двигаться в нужном направлении.

Если же вода неспокойная, нужно развернуться в позу «поплавка» – держаться вертикально, чтобы голова оставалась над водой.

- Если вода вас затягивает, сначала успокаиваемся и не размахиваем руками и ногами без толку. Затем нужно всплыть и убедиться, что вы можете позвать на помощь, не нахлебавшись воды. Старайтесь выплыть из течения, плывя вдоль берега, постепенно приближаясь к нему.

Поскольку чаще всего попавшие в воронку люди тонут от нехватки сил, то нужно экономить силы.

- Плывите по направлению течения воды в воронке, но старайтесь с каждым разом подгребать ближе к краю. Так есть шанс выбраться самостоятельно. Главное – держаться на поверхности и не захлебнуться, – инструктирует спасатель.