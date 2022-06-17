Песков считает, что страны Запада рано или поздно опомнятся

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичные и циничные, а когда осознают, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рано или поздно, по идее, коллективный Запад тоже должен как-то опомниться. Они люди довольно циничные и прагматичные одновременно. И сейчас, когда они осознают, что те авантюрные санкции в отношении России, которые они затеяли, в неменьшей степени бьют по ним самим… тогда прагматизм возьмет вверх, и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами", - заявил Песков в интервью "Известиям".

Также Песков выразил мнение, что у Запада наблюдается дефицит благородных качеств. У РФ будут проблемы с партнерами, но Россия справится, считает он. Также представитель Кремля отметил, что западные страны развязали в отношении РФ экономическую войну.