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Политика17 июня 2022 10:37

Песков считает, что страны Запада рано или поздно опомнятся

Это произойдет, когда Запад осознает, что санкции “бьют по ним”, сказал представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад рано или поздно должен опомниться, они прагматичные и циничные, а когда осознают, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рано или поздно, по идее, коллективный Запад тоже должен как-то опомниться. Они люди довольно циничные и прагматичные одновременно. И сейчас, когда они осознают, что те авантюрные санкции в отношении России, которые они затеяли, в неменьшей степени бьют по ним самим… тогда прагматизм возьмет вверх, и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами", - заявил Песков в интервью "Известиям".

Также Песков выразил мнение, что у Запада наблюдается дефицит благородных качеств. У РФ будут проблемы с партнерами, но Россия справится, считает он. Также представитель Кремля отметил, что западные страны развязали в отношении РФ экономическую войну.