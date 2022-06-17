Песков сообщил, что Путин не планирует контактов с Шольцем и Драги

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контактов с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги в планах у президента России Владимира Путина пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли накануне с визитом на Украину. Макрон, по сообщениям разных изданий, не исключил, что позвонит Путину.

При этом Песков заявил, что у Кремля нет информации об итогах визита европейских лидеров в Киев.

"Мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров в ходе пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем", - уточнил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков выразил мнение, что у Запада наблюдается дефицит благородных качеств. У РФ будут проблемы с партнерами, но Россия справится, считает он. Также представитель Кремля отметил, что западные страны развязали в отношении РФ экономическую войну.