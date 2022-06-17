Украина не будет принимать конкурс «Евровидение-2023» Фото: REUTERS

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» заявили, что в следующем году конкурс не будут смогут на Украине.

Как говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU), по оценкам организаторов, Украина не в состоянии принять «Евровидения» из-за проводимой в стране специальной военной операции России.

EBU намерен начать переговоры о проведении конкурс в 2023 году в Великобритании. Представитель данной страны Сэм Райдер занял на «Евровидение-2022» второе место.

При этом накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что на Киев готовятся к проведению международного песенного конкурса, несмотря на боевые действия. «Украина уже начинает подготовку финала «Евровидения» 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты», - сказал он.

Напомним, победителем «Евровидения-2022» стал украинский коллектив Kalush Orchestra с песней Stefania.