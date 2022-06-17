Украина вводит визовый режим для российских граждан Фото: REUTERS

Украина вводит визовый режим для российских граждан. Об этом в пятницу, 17 июня, объявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», - написал украинский лидер на своей странице в Telegram.

Зеленский заявил, что сегодня, 17 июня, украинский кабмин должен принять данное решение. Как он уточнил, речь идет о постановление «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией».

Украинский лидер уточнил, что визовый режим для въезда российских граждан будет введен с 1 июля текущего года.