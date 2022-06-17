В ЕС назвали условие для снятия санкций против России

В Евросоюзе допустили снятие санкций против РФ в случае прекращения спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз может снять санкции против России, если Москва прекратит спецоперацию на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, санкции могут быть сняты, если Россия прекратит агрессию и выведет военную технику с территории Украины.

- Если все действия против безопасности Украины и ЕС, и Европы в целом прекратятся, то санкции будут сняты, — сказал чиновник.

Напомним, 3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В заявлении Совета ЕС говорилось, что рестрикции предполагают поэтапный отказ от российской нефти, перевозимой по морю. При этом для трубопроводной нефти было сделано временное исключение. Помимо этого, санкции предполагают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Также ЕС намерен запретить на территории Европы вещание ряда российских телеканалов, включая Россия РТР, ТВ Центр-Международный, Россия 24 и другие.