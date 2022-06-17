В Госдуме заявили, что Украина “не доживет” до вступления в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Еврокомиссии о присвоении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза - только рекомендация ЕК, Украина может не "дожить" до вступления в ЕС, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы России по международным делам Вячеслав Никонов.

Напомним, Еврокомиссия сегодня, 17 июня, официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение примут лидеры Евросоюза 23-24 июня 2022 года.

"Это всего лишь рекомендация ЕК. Необходимого для решения согласия нет - как минимум голландцы и датчане против. Статус, вероятно, не дадут. А даже если вдруг дадут… Турция - кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживет", - сказал депутат и добавил, что любое решение ЕС для участников может иметь "только моральное значение"

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщили в понедельник 28 февраля в Верховной Раде Украины. В сообщении подписание заявления о вступлении Украины в ЕС названо “историческим моментом”.