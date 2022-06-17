Минобороны России обнародовало статистику по погибшим иностранным наемникам на Украине

Минобороны России опубликовало статистику по погибшим зарубежным наемникам на Украине. Как уточнили в оборонном ведомстве РФ, поток иностранных наемников на Украину развернулся в обратную сторону - они массово покидают территорию государства.

Как отметил представитель МО РФ Игорь Конашенков, лидером по прибывшим на Украину и погибшим там наемникам является Польша. Из этой страны на помощь ВСУ прибыл 1 831 человек. Из них было уничтожено 378 человек, а 272 наемника уже вернулись обратно.

Далее следует Румыния, откуда прибыли 504 наемника, из которых погибли 102, а еще 98 вернулись домой. Третья - Британия, из нее прибыли 422 человека, погиб 101 человек, вернулись обратно 95 наемников.

В общей сложности, на Украину из других стран для участия в боевых действиях или оказания на них влияния через подготовку бойцов или обслуживание вооружений приехали 6 956 человек, из них уничтожены 1 956 человек. 1 779 боевиков покинули Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.