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Политика17 июня 2022 12:11

Минобороны России обнародовало статистику по погибшим иностранным наемникам на Украине

В настоящее время зарубежные наемники массово покидают Украину
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны России обнародовало статистику по погибшим иностранным наемникам на Украине

Минобороны России обнародовало статистику по погибшим иностранным наемникам на Украине

Минобороны России опубликовало статистику по погибшим зарубежным наемникам на Украине. Как уточнили в оборонном ведомстве РФ, поток иностранных наемников на Украину развернулся в обратную сторону - они массово покидают территорию государства.

Как отметил представитель МО РФ Игорь Конашенков, лидером по прибывшим на Украину и погибшим там наемникам является Польша. Из этой страны на помощь ВСУ прибыл 1 831 человек. Из них было уничтожено 378 человек, а 272 наемника уже вернулись обратно.

Далее следует Румыния, откуда прибыли 504 наемника, из которых погибли 102, а еще 98 вернулись домой. Третья - Британия, из нее прибыли 422 человека, погиб 101 человек, вернулись обратно 95 наемников.

В общей сложности, на Украину из других стран для участия в боевых действиях или оказания на них влияния через подготовку бойцов или обслуживание вооружений приехали 6 956 человек, из них уничтожены 1 956 человек. 1 779 боевиков покинули Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.