Лукашенко заявил о желании Польши заполучить Западную Украину Фото: REUTERS

Власти Польши мечтают заполучить Западную Украину, воспользовавшись боевыми действиями на украинской территории, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, Минску и его союзникам придется в этом случае ответить.

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность, чтобы не оттяпали», – приводятся слова белорусского лидера на его сайте.

Как считает политик, столь смелые намерения Польши объясняются покровительством Соединенных Штатов, «которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы». В этой связи Белоруссия вынуждена приводить в готовность войска на западе и на юге, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Запад имеет мысли «влезть и в Белоруссию».

«А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», – заявил белорусский президент.

Как писал сайт Kp.ru, в начале мая польский президент Анджей Дуда заявлял, что в самом ближайшем будущем между Польшей и Украиной больше не будет границы.