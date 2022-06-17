Лукашенко заявил, что Путин никогда не просил Белоруссию участвовать в боевых действиях на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин никогда не просил власти Белоруссии принять участие в конфликте на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи на Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт – линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», – приводятся слова политика на сайте президента Белоруссии.

Как заявил Лукашенко, Минску нужно не втягиваться в украинский конфликт, а защитить «свой кусок земли». По словам белорусского президента, для него главное «не влезать в этот конфликт по уши, а сделать так, чтобы он быстрее закончился». Кроме того, считает политик, Европе этот конфликт тоже не нужен, но на Западе все же готовится «какая-то заварушка»

«В ближайшее время с президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного», – резюмировал Лукашенко.