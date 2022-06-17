Путин заявил, что США объявили себя "посланниками Господа на Земле"

Владимир Путин Фото: REUTERS

США объявили себя "посланниками Господа на Земле", провозгласив победу в холодной войне, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 17 июня, на ПМЭФ-2022.

“Шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра, они не работают. Изъян, в котором есть одна держава с узким кругом допущенных к ней держав. Работают "в одну сторону", игра идет в одни ворота. Мир, основанный на таких догмах, неустойчив”, - отметил президент.

Также Владимир Путин отметил, что Соединенные Штаты считают себя исключительными, отсюда у американских властей желание наказать тех, кто не хочет подчиняться.

Кроме этого, глава государства, выступая на форуме, предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Снижение ставки еще раз возможно, сказал президент России.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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