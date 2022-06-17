Ингушетия подписала три соглашения на Петербургском экономическом форуме

В Ингушетии будут развивать технопарки и промышленную инфраструктуру. Фото: пресс-служба главы РИ

Делегация Ингушетии подписала три соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума. Одно из них связано с развитием промышленности республики.

Так, глава региона Махмуд-Али Калиматов подписал соглашение о сотрудничестве с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андреем Шпиленко. При поддержке организации в Ингушетии будут развивать технопарки, промышленную инфраструктуру, благодаря чему нарастят научно-технический потенциал региона.

- В течение двух месяцев в Ингушетии должен появиться промышленный кластер. При этом, я хотел бы напомнить, что промышленный кластер – это не просто собирательный образ, это один из инструментов развития территорий, который определен федеральным законом о политике, который позволяет субсидировать понесённые затраты промышленным предприятиям до 30% от суммы инвестиций. На сегодняшний день у Ингушетии действительно огромное количество невостребованной промышленной инфраструктуры, мы оценим их потенциал и дадим на рассмотрение руководству региона - какие площадки могут использовать ту или иную модель, - сказал Шпиленко.

Также руководство Ингушетии подписало соглашение с образовательным центром "Синергия". Стороны договорились о введении ранней профориентации подростков на бесплатной платформе Synergy Start. Кроме того, для популяризации предпринимательства в республике будут проводить всевозможные семинары в онлайн-формате.

- Наша задача - дать талантливой молодежи Ингушетии максимум пользы, знаний, образования, чтобы простимулировать как предпринимательскую их активность, так и в целом развитие в области анимации, дизайна и других творческих профессий, которые сейчас очень востребованы, - заявил при подписании договора президент центра "Синергия" Вадим Лобов.

И третье соглашение касается культурного взаимодействия. Ингушетия теперь будет проводить на ВДНХ массовые мероприятия. Также республике выделят площадку для создания национальной экспозиции. Кроме того, по соглашению будет организовано совместное участие в конференциях, форумах, семинарах и работа по содействию узнаваемости, продвижению бренда каждой из сторон.

- Благодаря сотрудничеству с ВДНХ наш маленький регион с удивительной культурой, богатой историей и красивой природой станет известен далеко за его пределами. Это позволит увеличить туристический поток в нашу республику, привлечь деятелей культуры и науки, представить весь потенциал региона на такой известной презентационной площадке, как ВДНХ, - уверен Калиматов.