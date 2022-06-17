Путин заявил, что США стремятся наказать тех, кто не желает подчиняться

Владимир Путин, фото: Сергей Бобылев, ТАСС

США считают себя исключительными, отсюда у американских властей желание наказать тех, кто не хочет подчиняться, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 17 июня, на ПМЭФ-2022.

“Если они исключительные, значит остальные второй сорт? отсюда желание наказать тех, кто не желает слепо подчиняться”, - отметил российский лидер.

Также российский лидер добавил, что Соединенные Штаты объявили себя "посланниками Господа на Земле", провозгласив победу в холодной войне.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что российские войска "щелкают как орехи" направляемые США на Украину вооружения.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2022 года можно прочитать здесь.

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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

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