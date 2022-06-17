Путин оценил экономические потери Европы в 400 миллиардов долларов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Экономические потери Европы в результате введения санкций против России составят не менее 400 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин.

«Только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза», – сказал глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций, в который вошел и запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти, а также некоторых нефтепродуктов из России. Отказ будет поэтапным, а окончательно запрет вступит в силу через шесть месяцев.

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