Путин считает, что санкции предоставили российской экономике новые возможности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкционные ограничения Запада в отношении России создали ей много задач, но вместе с тем предоставили и новые возможности, считает президент России Владимир Путин.

«Планируя свой экономический блицкриг, страны Запада просто игнорировали факты. И такие перемены – результат нашей планомерной работы. Санкционные ограничения поставили перед страной много задач, но с другой стороны все это открывает для нас новые возможности», – сказал глава государства на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Среди сложностей, вызванных санкциями, президент отметил проблемы с комплектующими, логистикой и техническими решениями. Российский лидер призвал продолжать системную работу, рассчитанную на перспективу. Как отметил Путин, сегодняшние испытания вносят только коррективы, но не меняют направления работы.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент дает оценку мировой политике, экономике и санкциям. Прямая трансляция выступления Путина на ПМЭФ 17 июня 2022 года на сайте kp.ru (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Петербургском форуме обсудили, как лечить нашу экономику: «Тысячу лет Россия справлялась, справимся и в этот раз!»

Времена меняются, а дискуссии на форуме – нет (подробности)

Заметки с ПМЭФ-2022: Как глава Минфина предложил пересадить чиновников на «Лады» и что из этого вышло

На Петербургском экономическом форуме обсудили, как можно помочь бизнесу (подробности)

Запретят ли в России доллар и евро: отвечает глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Главная тема Петербургского форума - настоящее и будущее российской экономики (подробности)