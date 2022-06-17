Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Милашевский представил на ПМЭФ отечественный сервис высокоточной спутниковой навигации

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский в Открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ сообщил, что компания на форуме представила российский сервис высокоточного позиционирования, который обеспечивает дециметровую точность навигационных определений без использования локальной наземной инфраструктуры.

- Нам, конечно, еще многое предстоит сделать, но это понятные вещи. Сервис уже доступен, мы его испытали на Северном морском пути от Мурманска до моря Лаптевых. Он обеспечивает точность от нескольких дециметров до единиц сантиметров. Применяемые нами отечественные алгоритмы повышают точность со временем накопления измерений, — сообщил он.

Милашевский пояснил, что сервис востребован, в частности, в транспортной навигации, геологии, природопользовании, агропромышленном комплексе и градостроительной деятельности.

Российские компании ранее использовали решения по высокоточному позиционированию от зарубежных провайдеров, которые в этом году объявили об уходе из России. В то же время технологии АО «ГЛОНАСС» используют отечественные алгоритмы и обеспечивают импортозамещение, сохраняя навигационный суверенитет страны.