Путин заявил о неизбежности многополярности мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многополярность мира в современных условиях неизбежна, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Она (многополярность) не симпатична, она – неизбежна. Когда кто-то пытается заморозить отношения на уровне 30-летней давности, – я говорил, что люди этого не понимают. Движение неизбежно – нарождаются новые центры силы. Но кому-то это не нравится, не нравится и рост могущества Китая. По объему экономики Китай стал экономикой номер один в мире и это факт», – сказал глава государства.

В качестве примера президент привел Китай, Индию, некоторые африканские и латиноамериканские страны. Там, по мнению политика, идет очень интенсивное развитие, которое невозможно не замечать. Как заявил Путин, те, кто пытается удержать свое мнимое глобальное лидерство любой ценой, совершают огромную ошибку.

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