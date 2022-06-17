Путин заявил, что с Китаем интересно и выгодно сотрудничать Фото: REUTERS

России интересно сотрудничать с Китаем, отношения с КНР не навязаны Москве действующей политической конъюнктурой, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Что касается наших отношений с Китаем, мы же начали строить их не в связи с последними событиями. Мы это делали и делаем. Совершенно очевидно, обозначилось создание новых центров. Они – абсолютные лидеры. И мы выстраиваем соответствующим образом наши отношения. Не потому, что текущая политическая коньюнктура заставляет это делать. Нам интересно и выгодно сотрудничать с Китаем», – сказал глава государства.

Вместе с тем глава государства отметил, что хорошие отношения с КНР не означают, что Пекин должен во всем «подыгрывать» Москве. Как подчеркнул Путин, у Китая есть свои интересы, и он их отстаивает.

Как писал сайт Kp.ru, в начале этого года российский лидер говорил, что Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства.

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