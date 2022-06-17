Путин ответил тем, кому стыдно быть русскими Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что стыдно должно быть тем, кто не связывает свою судьбу с РФ. Так глава государства ответил, кто после начала спецоперации на Украине заявил, что им стыдно быть русскими.

«Стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь с нашей страной. Им не просто стыдно. Они не хотят, чтобы возникли проблемы в тех регионах, где они хотят жить. А думающий человек, который связывает свою судьбу с Россией, он, может быть, с тревогой относится к событиям, но в душе и сердце заинтересован в росте могущества России», – сказал глава государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации на Украине Россия «самоочищается» от предателей. Кто-то покидает должность, кто-то страну, отметил он.

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